Мнение «аналитика»: О доле «щирого українця» в трёх фото… И сколько их таких?

И кто сказал, что щирий українець — это непременно «моя хата с краю»?

Ну нет же! Это семейные ценности, национальное самосознание и сознательный выбор вот этого вот «душу й тіло ми положим за нашу свободу…».

У бойца 54-го отдельного разведбата ВСУ Александра П., позывной «Кот», всё это было — добрая жена, подрастающий сын, хорошая работа.

В 2014 году он стал войсковым разведчиком и отправился добровольцем в зону АТО. А в 2022-м, как и сотни тысяч побратимов оказался в самой гуще событий

История умалчивает, сколько и кого было на его счету. Но итог — несколько закономерен.

По статистике, от 80% до 90% тех, кто в самом начали 2022 года шутили про «жареных сепаров», а потом орали про «два-три тижня — и в #Крым пить каву», теперь либо в земле, либо отчаянно борются с последствиями бездумного следования красивым лозунгам, либо… уже устали бороться. Согласно данным годичной давности, которые привели немецкие реабилитологи, от 20 тыс. до 50 тыс. украинцев нуждаются в протезах вследствие ампутации одной или нескольких конечностей. Сейчас их число, вероятно, кратно выше.

Но эта #статистика не учитывает другие типы военной инвалидности — потерю зрения или слуха, неврологические нарушения из-за повреждений головного или спинного мозга, последствия контузии или затяжное ПТСР. И это тоже на всю жизнь, к которой дальше надо будет как-то приспосабливаться

Александру повезло трижды: семья осталась рядом и поддержала, руки-ноги целы, а военной #пенсии хватает на целый ряд реабилитационных процедур. Но при этом после осколочно-взрывного поражения позвоночника «сильные боли не дают жить, от обезболивающих препаратов “садится” печень, врачи уже назначили наркотики, но есть риск, что не выдержит сердце». Так что надежда — только на имплантируемый электростимулятор стоимостью под миллион гривен. Для украинского военного инвалида такая сумма — неподъёмна, а #государство не считает, что оно Александру что-то должно. Пусть скажет «дякую», что хотя бы сама операция будет за казённый счёт как ветерану.

Но остальное — за свой кошт. И крутись, как хочешь! А как может крутиться полупарализованный инвалид с сильными болями? Вот и приходится клянчить милостыню по всей стране. По копеечке у небогатых громадян. Авось свет не без добрых людей…

Х.з., какая тут должна быть мораль, да и должна ли?

Но сколько по всей стране таких вот Александров прямо сейчас?

И сколько их станет через месяц-два, полгода, год, если всё это продлится?

Не слишком ли высокая цена за стратегию киевских властей «до останнього українця»?

—