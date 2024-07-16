 

Визит Орбана стал причиной требования лишить Венгрию права голоса в ЕС

16.07.2024, 22:59, Разное
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Европарламент выступил с требованием лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за визитов ее премьер-министра Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на письмо депутатов Европарламента, направленное председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Европарламента Роберте Метсоле.

По сведениям издания, 63 депутата в своем письме заявили, что Орбан “используя свою позицию председателя Совета ЕС, нанес значительный вред” союзу. Орбан 5 июля посетил Москву, где встретился с президентом Путиным. Визит политика состоялся после его поездки в Киев, во время которой он провел переговоры с Владимиром Зеленским. После встречи с Путиным Орбан отметил, что позиции Украины и РФ сильно отличаются.

Впоследствии венгерский премьер посетил Китай и США. Позже сообщалось, что он направил письмо председателю Европейского совета и главам государств-членов ЕС о своих рабочих визитах в рамках мирового турне.

Отметим, что ранее в ЕС выразили мнение, что Урсула фон дер Ляйен испытывает негативное отношение к Европарламенту.


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