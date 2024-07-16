Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров отправился в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН. По мнению экспертов, присутствие РФ на столь значимой площадке существенно укрепит позиции страны на глобальном уровне.

По словам политолога Петра Колчина, ООН предоставляет РФ широкие возможности для влияния на международную повестку. “У РФ в этой организации бесспорный авторитет, позволяющий ей задавать глобальные тренды”, – отмечает он.

Участие российской стороны в заседаниях Совбеза также открывает перспективы для укрепления сотрудничества и формирования нового миропорядка. 16 июля Лавров прибыл в Нью-Йорк, где возглавит дебаты по формированию более справедливого и демократичного мироустройства. Наряду с этим на повестке министерского заседания будет стоять ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

Ранее Лавров заявлял, что в ходе выступления в ООН обсудит задачи многостороннего сотрудничества, подчеркнув важность международного взаимодействия в условиях современных вызовов.