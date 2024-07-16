The Conversation: качественные фруктовые соки не приводят к увеличению веса

Фруктовые и овощные соки без добавления сахара при умеренном употреблении не вредят зубам или фигуре, пояснила австралийский диетолог Эмма Беккет порталу The Conversation.

Соки продлевают срок хранения фруктов и овощей, сохраняя полезные вещества вроде витаминов, минералов и антиоксидантов. Несмотря на более низкое содержание клетчатки в соках по сравнению с цельными продуктами, это не навредит при сбалансированном питании. Кроме того, некоторые соки включают части, которые обычно не употребляются, например, кожуру, что делает их особенно полезными.

Исследования показали, что соки обладают нейтральным или положительным влиянием на здоровье. Также не подтверждено, что они способствуют увеличению веса или повышению уровня сахара в крови.

Распространенное мнение, что соки вредят зубам, может быть ошибочным. Исследования, демонстрирующие вред, часто используют подслащенные соки или имитируют чрезмерное потребление, чего обычно не происходит в реальной жизни.

Диетолог подчеркивает, что соки не должны заменять всю растительную пищу. Кроме того, нет доказательств детоксицирующих свойств соков, поэтому соковые разгрузочные дни не обоснованы.