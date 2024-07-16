Эти 2 продукта приближают старость и меняют внешность

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16.07.2024, 21:50, Разное
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Эксперты в области питания подчеркивают необходимость разнообразного рациона для поддержания оптимального здоровья. Возникает вопрос о потреблении жиров, особенно среди женщин.

По мнению специалистов, полезные жиры должны составлять около 30% сбалансированного рациона. Они играют важную роль в построении клеточных мембран и являются источником половых гормонов. К полезным источникам жиров относят орехи, авокадо и жирную рыбу.

Насыщенные жиры, такие как жирное мясо, сливочное масло и кокосовое масло, следует употреблять в ограниченных количествах. Трансжиры, содержащиеся в обработанных продуктах, крайне нежелательны, поскольку могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, пищеварение, кожу и общее самочувствие.

Белок является строительным материалом для клеток организма. Врачи рекомендуют включать продукты с высоким содержанием белка в каждый ежедневный прием пищи. Не обязательно употреблять яйца и мясо ежедневно. Хорошими источниками белка также являются бобовые, птица и белая рыба.

Для полноценного питания не стоит забывать о молочных продуктах без добавления сахара, таких как творог, кефир и натуральные йогурты. Они обеспечивают организм необходимыми элементами для общего здоровья и благополучия.


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