Мнение: Русские игры, западная повестка и коррумпированная культура

Ожидаемый факт — обеспеченные люди любят видеоигры. В группе с высокими доходами играют почти в два раза чаще, чем в группе с низкими (ссылка). Также из опроса ВЦИОМ следует, что видеоиграми увлекается большая часть молодёжи (около 60%). Поколение постарше тоже играет, но несколько реже.

Таким образом, «важнейшим из искусств» для нас сейчас являются видеоигры. Инерция бюрократии очень велика, но государство уже понимает проблему и поддерживает индустрию. Один из первых блинов, «Смута», получился скандальным, однако Институт развития интернета помогает деньгами десяткам игровых проектов, так что как минимум часть из них должна хорошо выстрелить. Другие ответвления государственного дерева также начинают постепенно замечать феномен видеоигр — даже Министерство культуры, на котором я было уже поставил крест. Вот, к примеру, свежее с сайта Минкульта — анонс лекции в Красноярске, которая состоится через несколько дней (ссылка):

Участники совместно с лектором будут разбирать, как видеоигры становятся незаменимой частью культуры.

Вы узнаете:

— как и почему видеоигровая индустрия по объему обошла кино, музыку и книги вместе взятые;

— какие параллели в истории развития кино- и видеоигровой индустрий;

— как российская игровая индустрия пережила все трудности и осталась на ногах.

Лектор: Дмитрий Харченко – преподаватель Аэрокосмического колледжа Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, переводчик в сфере культуры.

Обратите внимание, «видеоигровая индустрия по объему обошла кино, музыку и книги вместе взятые». Это само по себе мощное достижение, но есть нюанс, который делает видеоигры ещё более важными. Фильм идёт 1,5 часа, сезон сериала — 7 часов, а видеоигра — 100 часов. Понятно, что при прочих равных игра оказывает значительно большее влияние на игрока, нежели фильм на зрителя. Если учесть большую вовлечённость (игрок лично участвует в событиях), сравнительная важность видеоигр становится особенно очевидной.

В крупных «деловых» СМИ, во властных и околовластных коридорах игры обсуждают до нелепого мало. Причина в том, что культура — предельно коррумпированная отрасль, в которой главный критерий успеха заключается в связях и происхождении. Режиссёр-середнячок, снимающий планово-убыточные и неинтересные публике фильмы, гораздо известнее и влиятельнее создателя разобранной на мемы видеоигры мирового уровня. Причина в том, что режиссёр — сын редактора и художницы, внук секретаря горкома, муж племянницы директора театра, брат телеведущего, собутыльник лидера рок-группы и так далее, и тому подобное. Разумеется, режиссёр всех знает и в профильных отделах крупных СМИ, и в Минкульте, и в прочих важных для карьеры местах. Создатель игры, в свою очередь, в огромной тусовке получателей бюджетных денег не только человек с улицы, но и враг, захватчик, побеждающий глобальное сражение конкурент. Понятно, что естественная реакция на игроделов в местах традиционной культуры — неприязнь. «Мальчик, ты к кому пришёл?». В лучшем случае видеоигры пытаются отдать на кураторство спортсменам, из чего редко выходит что-нибудь путное. В обычном случае — игнорируют.

Как показывает опыт других культурных индустрий, в итоге дисбаланс между заслугами и наградами уйдёт в прошлое естественным путём: сменятся поколения, и если не дочь, так значит внучка режиссёра-середнячка выйдет замуж за продюсера ААА-видеоигр. После этого бюджеты, медали, доступ в кабинеты, квадратные дециметры на страницах СМИ и прочие ресурсы будут распределяться справедливее.

Наша проблема в том, что пока что русская индустрия видеоигр не доминирует в мире. Большая часть популярных игр производится за рубежом или, более конкретно, на Западе. Поэтому наша молодёжь напитывается западной повесткой, и что с этим делать — неясно.

Легендарный польский «Ведьмак» всегда вызывал у меня смешанные чувства. Моё субъективное мнение, с которым вы имеете полное право не согласиться, такое. В «Ведьмаке» хорошо проработанный мир, спасибо Анджею Сапковскому, много весёлых моментов и колоритные персонажи. Достоинства уравновешиваются плохим геймплеем: в игре банальный сюжет, плохая боёвка, мутная система прокачки и позорная система боевого инвентаря. Если проигнорировать вздохи фанатов по девушкам Геральта, в сухом остатке мы увидим крепкий середнячок, навряд ли более того.

Вместе с тем счёт на табло. Моё мнение не имеет большого значения, так как «Ведьмак» вошёл в десятку самых продаваемых игр всех времён и народов, став одной из главных игр 2010-х годов.

Дальше поляки сделали Киберпанк 2077 — на этот раз с огромным бюджетом, но зато без пана Сапковского. Так как поляки сильнее в пиаре, чем в разработке игр, из Киберпанка, как и ожидали эксперты, тоже вышел всего лишь крепкий середнячок. А дальше неверных поляков, которые и раньше-то были замечены в некрасивых поступках, официально взяли под контроль. На должность ведущего сценариста к ним назначили пробуждённого комиссара, чтобы тот позаботился о достаточной репрезентации меньшинств (ссылка).

Бюджеты у польской студии большие, так что она и дальше продолжит выпускать игры, вот только ведьмак Геральт, который когда-то был крепким белым мужчиной и любил красивых женщин, теперь наверняка зайдёт не в ту дверь…

Что со всем этим делать, повторюсь, пока что неясно. Хорошая новость в том, что мы движемся в правильном направлении — про русские игры с каждым годом слышно всё больше. Полагаю, даже не так важно, о чём конкретно будут эти игры: о подвиге Сусанина, утопившего в болоте поляков, или о защите фруктовой фермы от нашествия гигантских червей. Важно, чтобы русских игр было много, чтобы в распоряжении наших игроделов была вся необходимая инфраструктура, и чтобы отечественные студии были защищены от проникновения вражеских комиссаров, устанавливающих на Западе свои срамные порядки.