 

США расширяют санкционный список: в него вошли киргизские компании

16.07.2024, 18:29, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство финансов США приняло меры в отношении нескольких компаний из Киргизии, обвинив их в содействии РФ в обходе санкций. По словам представителя управления по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Уоррена Райана, введение санкций стало необходимым, поскольку партнеры США в борьбе с санкционным давлением на Россию не всегда действовали достаточно оперативно.

Несмотря на то, что экономические связи между странами Центральной Азии и Россией идут из далекого прошлого, США продолжают разрабатывать новые способы борьбы с обходом санкций, подчеркивает Райан. В отдельных случаях, по словам представителя министерства, сотрудничество с Киргизией оказывалось полезным, но не всегда достигалось желаемого успеха.

12 июня Минфин США принял меры в отношении двух киргизских компаний, обвинив их в незаконных закупках и уклонении от санкций, связанных с поставками для военно-промышленного комплекса РФ. Кроме того, в июне Евросоюз ввел санкции против 19 китайских и 9 турецких компаний за связи с Россией.

По мнению США, РФ прилагает значительные усилия для преодоления санкционного давления, но американские власти продолжают следить за ситуацией и усиливать свои меры для борьбы с обходом санкций.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Мнение: Зачем этот город??

17.07 / Вскоре появится смартфон HMD Skyline с дизайном в духе Nokia Lumia 920

16.07 / Снижение цен на видеокарты AMD предвещает скорый выход новых моделей

16.07 / Визит Орбана стал причиной требования лишить Венгрию права голоса в ЕС

16.07 / Статус российских спортсменов на Олимпиаде в Париже обсуждают в Госдуме

16.07 / Елена Летучая готова простить мужу предательство

16.07 / Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН

16.07 / The Conversation: качественные фруктовые соки не приводят к увеличению веса

16.07 / Эти 2 продукта приближают старость и меняют внешность

16.07 / Мнение: Русские игры, западная повестка и коррумпированная культура

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика