США расширяют санкционный список: в него вошли киргизские компании

Министерство финансов США приняло меры в отношении нескольких компаний из Киргизии, обвинив их в содействии РФ в обходе санкций. По словам представителя управления по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Уоррена Райана, введение санкций стало необходимым, поскольку партнеры США в борьбе с санкционным давлением на Россию не всегда действовали достаточно оперативно.

Несмотря на то, что экономические связи между странами Центральной Азии и Россией идут из далекого прошлого, США продолжают разрабатывать новые способы борьбы с обходом санкций, подчеркивает Райан. В отдельных случаях, по словам представителя министерства, сотрудничество с Киргизией оказывалось полезным, но не всегда достигалось желаемого успеха.

12 июня Минфин США принял меры в отношении двух киргизских компаний, обвинив их в незаконных закупках и уклонении от санкций, связанных с поставками для военно-промышленного комплекса РФ. Кроме того, в июне Евросоюз ввел санкции против 19 китайских и 9 турецких компаний за связи с Россией.

По мнению США, РФ прилагает значительные усилия для преодоления санкционного давления, но американские власти продолжают следить за ситуацией и усиливать свои меры для борьбы с обходом санкций.