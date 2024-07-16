 

Российские дилеры получили Exeed RX с “автоматом”

16.07.2024, 16:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кроссоверы Exeed RX стали доступны в автосалонах РФ с автоматической коробкой передач. Об этом пишет “Автостат” со ссылкой на представителей дилерского центра “Санрайз Групп Пискаревский”.

“Версия с автоматической трансмиссией станет конкурентным преимуществом для кросс-купе RX. Мы ожидаем, что на эту версию будет приходиться около 30% продаж данной модели”, – заявил директор по продажам и маркетингу “Санрайз Групп” Михаил Попов.

Exeed RX в топовой комплектации Premium обойдется покупателям в 5,55 млн рублей. Под капотом кроссовера находится 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 249 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Разгон до 100 км/ч занимает 8,6 секунды.

В то же время “АвтоВАЗ” выпустил пробную партию из пяти внедорожников Lada Niva Travel с подушками безопасности для водителя и переднего пассажира. В этих машинах установлено такое же рулевое колесо, как на Lada Granta. На массово выпускаемые Niva Travel без подушек безопасности монтируется руль другой конфигурации. Ранее “АвтоВАЗ” представил обновленную Lada Niva Legend.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / “Мне, состоявшемуся артисту, проект был нужен для узнаваемости”: Константин Легостаев о “Фабрике звезд”, шоу-бизнесе, личной жизни и мечтах

16.07 / Мнение: Авиация, дороги, поезда и теневой флот: в России всё отлично

16.07 / Возрастные изменения и проблемы со здоровьем могут вызвать мушки перед глазами

16.07 / Инновационные умные часы оптимизируют мониторинг лекарственных средств от аритмии

16.07 / В России введут административную ответственность за «идеализацию советского образа жизни»

16.07 / Мария Голубкина признает родство с Андреем Мироновым

16.07 / Новорожденная дочь экс-солистки Reflex получила необычное имя

16.07 / В Видновской городской больнице успешно извлекли пулю из уха трехлетнего мальчика

16.07 / Водители рискуют лишиться прав за прием лекарств со скрытым эффектом

16.07 / Динамические кресла не облегчают боли в спине при сидячей работе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика