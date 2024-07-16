Российские дилеры получили Exeed RX с “автоматом”

Кроссоверы Exeed RX стали доступны в автосалонах РФ с автоматической коробкой передач. Об этом пишет “Автостат” со ссылкой на представителей дилерского центра “Санрайз Групп Пискаревский”.

“Версия с автоматической трансмиссией станет конкурентным преимуществом для кросс-купе RX. Мы ожидаем, что на эту версию будет приходиться около 30% продаж данной модели”, – заявил директор по продажам и маркетингу “Санрайз Групп” Михаил Попов.

Exeed RX в топовой комплектации Premium обойдется покупателям в 5,55 млн рублей. Под капотом кроссовера находится 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 249 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Разгон до 100 км/ч занимает 8,6 секунды.

В то же время “АвтоВАЗ” выпустил пробную партию из пяти внедорожников Lada Niva Travel с подушками безопасности для водителя и переднего пассажира. В этих машинах установлено такое же рулевое колесо, как на Lada Granta. На массово выпускаемые Niva Travel без подушек безопасности монтируется руль другой конфигурации. Ранее “АвтоВАЗ” представил обновленную Lada Niva Legend.