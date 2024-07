Изменения климата удлиняют продолжительность дня

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), выявило, что климатические изменения способствуют удлинению продолжительности дня.

По мере ускорения таяния ледников и ледяных щитов повышается уровень моря, что приводит к перемещению водных масс от полюсов к экватору. Данное перемещение масс увеличивает сплюснутость Земли и, как следствие, продолжительность дня (LOD).

Исследователи обнаружили, что с 1900 года продолжительность дня увеличилась на одну миллисекунду за столетие. В настоящее время продолжительность дня на Земле составляет приблизительно 86,4 тысячи секунд.