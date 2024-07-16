 

Улицу, на которой располагается посольство Южной Кореи в Москве, переименуют в честь Ким Чен Ира

16.07.2024, 9:33, Разное
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Москвичи выбрали новое название для улицы, на которой располагается посольство Республики Корея, – её назовут в честь Великого Руководителя КНДР Ким Чен Ира. Голосование состоялось на портале «Активный гражданин».

Улицу переименовали «в связи с необходимостью актуализации топонимики на фоне изменившейся международной обстановки». Мэр подписал соответствующий указ через 2 минуты после окончания голосования.

– Переименовать улицу Комиссара Ягоды в улицу Великого Руководителя Ким Чен Ира. Всем учреждениям, имеющим юридический или фактический адрес на подлежащей переименованию улице, включая иностранные представительства, немедленно обновить информацию в соответствующих реестрах, на вывесках, веб-сайтах, во внутренней и внешней документации, – говорится в указе.

Решение уже поддержали в МИД – там пообещали проинформировать об изменениях коллег из КНДР, направив им срочную телеграмму.

– Переименование не только отвечает сегодняшней внешнеполитической ситуации, но и носит элемент суверенности: в лучшей из Корей этот человек известен как Ким Чен Ир, а в наших реестрах он числится как Юрий Ирсенович Ким, советский гражданин, родившийся на нашей территории. Имеем полное моральное и политическое право назвать улицу в его честь, – сказал источник в ведомстве.

С целью «ускорения актуализации топонимики» мэрия намерена за свой счёт поменять таблички на зданиях до конца июля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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