 

Конгресс США запретил избираться в президенты гражданам с травмой уха

15.07.2024, 19:33, Разное
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После того, как Конгресс США разрешил президенту исполнять свои
обязанности в состоянии комы, на американских законодателей обрушился шквал критики. Конгрессмены учли это и решили исправить свою ошибку, ужесточив требования к
здоровью президентов США. Отныне занять главный пост в стране не смогут люди, у
которых травмировано ухо.

Запрет относится
как к врождённым порокам и деформациям ушей, так и к травмам, включая
травмы от огнестрельного оружия. По мнению конгрессменов, президенту ведущей
демократии мира нужны здоровые и целые уши, чтобы слышать своих избирателей.

Сторонники
Дональда Трампа уже назвали новый закон дискриминационным, поскольку он не
позволит вернуться в Белый дом не только самому Трампу, но и исключит из гонки
кандидатов с проколотыми ушами.

«Они специально
приняли этот закон, чтобы не пустить меня, – говорит Трамп. – Но вместе со мной
пострадают миллионы ни в чём не повинных американцев, которые всего лишь
прокололи себе уши. Если бы они могли, они бы запретили участвовать в выборах
людям с рыжими волосами или с оранжевой кожей, но дискриминацию по цвету прямо
запрещает наша Конституция. У них ничего не получится. К выборам мне сделают
новые уши, и ни один врач не сможет отличить их от настоящих. Такие решения
только позорят нашу законодательную систему».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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