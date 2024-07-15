Конгресс США запретил избираться в президенты гражданам с травмой уха

После того, как Конгресс США разрешил президенту исполнять свои

обязанности в состоянии комы, на американских законодателей обрушился шквал критики. Конгрессмены учли это и решили исправить свою ошибку, ужесточив требования к

здоровью президентов США. Отныне занять главный пост в стране не смогут люди, у

которых травмировано ухо.

Запрет относится

как к врождённым порокам и деформациям ушей, так и к травмам, включая

травмы от огнестрельного оружия. По мнению конгрессменов, президенту ведущей

демократии мира нужны здоровые и целые уши, чтобы слышать своих избирателей.

Сторонники

Дональда Трампа уже назвали новый закон дискриминационным, поскольку он не

позволит вернуться в Белый дом не только самому Трампу, но и исключит из гонки

кандидатов с проколотыми ушами.

«Они специально

приняли этот закон, чтобы не пустить меня, – говорит Трамп. – Но вместе со мной

пострадают миллионы ни в чём не повинных американцев, которые всего лишь

прокололи себе уши. Если бы они могли, они бы запретили участвовать в выборах

людям с рыжими волосами или с оранжевой кожей, но дискриминацию по цвету прямо

запрещает наша Конституция. У них ничего не получится. К выборам мне сделают

новые уши, и ни один врач не сможет отличить их от настоящих. Такие решения

только позорят нашу законодательную систему».

—