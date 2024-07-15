Рупор кремлевской пропаганды: О целях Ватикана во Второй мировой войне

О целях Ватикана во Второй мировой войне

Коллекцию Президентской библиотеки пополнил электронный образ рассекреченного агентурного сообщения из Лондона в Москву, в котором сообщалось о целях Ватикана на завершающем этапе Второй мировой войны.



Папа римский Пий XII видел в сохранении немецких военных традиций единственную защиту от Советской России.

Оригинал документа хранится в архиве Службы внешней разведки России. Он датирован 20 мая 1943 года. Резидент сообщал, что ему удалось получить из хорошо информированных немецких источников данные об отношении Ватикана к происходившему в тот момент мировому вооруженному конфликту.

Намерения и цели Ватикана подробно были изложены в шифртелеграмме. Сообщалось, например, что Ватикан стремится к заключению мира путем переговоров между союзными странами и "державами оси".

Ватикан всеми силами стремился предотвратить вторжение в Европу англо-американских армий, чтобы не превратить Европу в поле кровопролитных сражений. К Советскому Союзу было "особое отношение". "Любой ценой и при любых обстоятельствах предотвратить проникновение русского влияния в Европу и поставить Советский Союз в положение изоляции", – такой была цель номер три.

При этом сам Ватикан хотел взять на себя роль главного посредника между воюющими сторонами. Однако у этой благой цели была и иная сторона. Как докладывал резидент, Ватикан планировал использовать создавшуюся сложную остановку для усиления власти католической церкви в мире.

"Ватикан считает, что мощное фашистское движение снизило опасность социалистических идей, – следует из шифртелеграммы. – Раскольническая деятельность и в силу этого сильное ослабление влияния протестанизма создало для Ватикана обстановку, при которой он претендует стать единственной моральной силой и решающим фактором влияния на политические формы устройства государств".

Также утверждалось, что Ватикан будет всеми силами удерживать немецкую военную машину от полного распада, помогая не только Германии, но и ее союзникам, и противостоя любым другим политическим комбинациям, которые будут иметь демократический характер или прорусские позиции.

Судя по рассекреченному документу, главным сторонником этой идеи был папа римский Пий XII, который "видел в сохранении немецких военных традиций единственную защиту против Советской России".

"Ватикан ставит себе целью создание европейской федерации, не включая в нее Россию и Англию, – следовало из секретного донесения. – Таким образом создать блок европейских государств, составляющих 250 миллионов католиков кроме 100 миллионов протестантов и последователей греческой ортодоксальной церкви".

Базисом этого нового блока, по замыслу, должны были стать немецкий генштаб, габсбургская монархия и Ватикан. В области мировой политики эта новая Европа могла бы провести свое влияние на Латинскую Америку через мадридский "Испанидад".

Резидент также отмечал, что Ватикан развил активную деятельность для "заключения мира", рассылая своих гонцов в разные страны. Например, архиепископ Спельман отправился в Нью-Йорк, где под его руководством была создана первая группа, которая, как утверждал резидент, прибрала к рукам республиканскую партию

https://rodina-history.ru/2024/07/13/vatikan-uvidel-poslevoennuiu-evropu-federaciej-bez-rossii.html – цинк

К вопросу о нынешних "посреднических потугах" Ватикана. У этих "миротворцев" богатый опыт работы в интересах европейскогго фашизма.

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