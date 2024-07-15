 

Рупор кремлевской пропаганды: Тихая цензура

15.07.2024, 17:55, Разное
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Илон Маск сообщил, что Еврокомиссия предлагала ему ввести на принадлежащей ему платформе X (Твиттер) тайную цензуру, о которой он не должен был публично сообщать.

Угрожая оборотными штрафами, Еврокомиссия хотела добиться от Маска цензуры нежелательных высказываний и медиконтента, который должны были по-тихому и без объявления удаляться.
То есть, вернуть в бывший Твиттер тот же уровень цензуры, который существовал там при Джеке Дорси, который брал под козырек и выполнял все указания по цензуре от американских спецслужб и шайки Клинтон, включая блокировку аккаунта действующего президента США и всех критиков демократической партии. В обмен на возобновление такого уровня сотрудничества с Еврокомиссией, Маску обещали прекратить давление на его соц.сеть с помощью штрафов. Маск в итоге отказался и опубличил подобные предложения и угрозы, так что штрафы становятся практически неминуемыми – выждут некоторое время и введут под фальшивым предлогом.

Собственно, вся эта история показывает, что все рассказы про свободу слова и высказываний, за которые борется Европа, это чушь собачья. Как самый распоследний авторитарный режим, брюссельская мафия ведет работу над установлением скрытой цензуры, нарушающей права и свободы граждан. Надо понимать, что если бы Маск топил за Байдена, то никаких угроз в адрес бывшего Твиттера не поступало бы.

Источник: Colonel Cassad


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