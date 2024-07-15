 

Россия поставит импортозамещённые серверы для Google Global Cache

15.07.2024, 11:33, Разное
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Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о поставке импортозамещённых серверов для системы Google Global Cache (GGC), поддерживающей работу YouTube и других сервисов.

В условиях действующих санкций Google не может самостоятельно обновлять и обслуживать свои серверы, и российские власти великодушно решили прийти на помощь.

У сделки есть лишь одно условие: отныне все сервера GGC будут размещаться на площадках российских надзорных органов, а в их программное обеспечение внесут «определённые коррективы», чтобы гарантироватьсовместимость с отечественным «железом».

– К счастью, мы уже перехватили исходные коды программного обеспечения GGC в 2021 году и с тех пор разработали для них все необходимые патчи, – рассказал источник в Минцифры. – Другими словами, Google буквально приходит на всё готовое – им достаточно только дать согласие. Можно даже этого не делать, отсутствие реакции тоже будет считаться согласием.

Модернизированное ПО содержит не только исправления для совместимости с процессорами «Байкал» и «Эльбрус», но и предлагает новые возможности по совместной борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также может подсказывать Google, какие видео и каналы на YouTube следует заблокировать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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