 

Орлова влезла в скандал с разводом Алсу ради категоричного заявления: Вас не звали!

15.07.2024, 10:40, Разное
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Развод Алсу и Яна Абрамова стал, пожалуй, самой горячей темой в российском шоу-бизнесе этим летом. Помимо слухов о неверности бизнесмена, общественность обсуждает комментарии знаменитостей о браке, который распался спустя 18 лет. Более того, некоторые едва ли не затравили модель Анастасию Решетову, которую стали подозревать в романе с мужем артистки. Якобы экс-избранница Тимати разрушила идиллию в известной семье.

Телеведущая Ольга Орлова стала одной из тех, кто влез в скандал с разводом Алсу и Яна. Правда, она не стала высказываться о сторонах конфликта. Она посчитала необходимым обратиться к публике, которая проявляет интерес к этой истории. Категоричное заявление телезвезды появилось в популярной социальной сети.

“Только ленивый не высказал свое мнение по поводу развода Алсу. Хватит лезть туда, куда вас не звали. Они взрослые люди, сами разберутся без посторонних. Дайте покоя им, и оставьте свое мнение при себе”, – ответила Ольга на вопрос подписчика о ее точке зрения на конфликт в семье Абрамовых.

Фото: скриншот соцсетиРанее Анастасия Решетова, улетевшая из России, сделала заявление на фоне скандала с разводом Алсу. Слова модели приводили “Дни.ру”.


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