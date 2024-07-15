Мнение: Блин, но почему не Камала Харрис?!



Американские Камалы

Я тоже не понимаю – почему они не выдвинут Харрис или ту же черную Обаму? Да, все пишут даже среди самих демократов, что обе – непроходимые дуры, и это, мол, “снижает их рейтинг”.

Но это же бред. Если демы целых 4 года находились в непрерывном восторге от самоходного деда-маразматика, который временами вообще себя не помнил – то в чем проблема с дурой-бабой, одной или второй? Это же будет скорее плюс, а не минус.

Будут Камале-Мишели давать бумажки на подпись или текст для озвучки (как 4 предыдущих года с “сонным Джо”) – и всё. Пресса прикормлена, соцсети под контролем. Из-за чего пауза с обмена маразматика на дуру?!

Более того, как правильно указывает Андрей – обе небелые, обе женщины, политкорректность на высоте. Сами “выборы” вообще не проблема – техника вбросов отточена вообще до автоматизма. Почему же нет??

Что не так с Камалой?!

Лично у меня только одна версия – откуда такая несправедливость. Видимо, обе камалы не просто дуры, но, что намного весомее – они АМБИЦИОЗНЫЕ дуры. То есть неведомые кукловоды боятся вовсе не их “дурости”, а больше того, что если отпустить одну или другую на вольный выпас, они в какой-то момент упрутся, негодующе замычат, а то и закусят удила. И что с ними тогда делать прикажете? Все же сколь-нибудь пожившие мужики знают, что нет ничего хуже, настырнее и опаснее, чем доселе тихая и смирная домохозяйка (кем, собственно, и была та же Мишель Обама всю жизнь), вдруг закусившая удила. А Камала своей стервозностью и так успела прославиться практически на любой должности, которую занимала.

Вот и подумали кукловоды, что “нет-нет, лучше уж тихий, спящий на ходу и не доставляющий никаких хлопот дедуля в славном Альцгеймере!” И Байден в итоге делает обеих претенденток одной левой, не выходя из своей прогрессирующей деменции.