 

“Домой не планируем” – уехавшая из России Решетова сделала заявление на фоне скандала с Алсу

14.07.2024, 18:01, Разное
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В последний месяц Анастасию Решетову упоминают в контексте скандала вокруг развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. После того, как артистка обвинила модель во вранье из-за слов последней о том, что не стала бы встречаться с женатыми мужчинами. Емкое заявление исполнительницы хита “Зимний сон” публика восприняла как косвенное подтверждением слухов о романе предпринимателя с экс-избранницей рэпера Тимати.

Пока интернет-пользователи обвиняют Анастасию Решетову в разладе семьи Абрамовых, модель с наслаждением проводит время за границей. Судя по публикациям девушки в популярной социальной сети, она находится в Турции и никак не комментирует едкие высказывания людей под ее публикациями. “Смеюсь с ее постов, типа она ни при чем”, “Красивая картинка на фоне слез жены и троих детей”, – пишет публика в аккаунте бывшей возлюбленной рэпера.

Анастасия Решетова. Фото: соцсети

При этом Анастасия Решетова не теряет связь с преданными поклонниками. Им она дала возможность задать ей интересующие вопросы, прикрепив соответствующую форму в новой публикации. Один из подписчиков поинтересовался, когда модель вернется на родину. Та скрывать не стала: “Пока домой не планируем. У нас family time”.


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