«Ради улучшения пользовательского опыта» – в Apple объяснили, почему «айфоны» передают гигабайты данных, когда оказываются рядом с военными базами

Раскрыта загадка странного поведения смартфонов американской корпорации Apple, которое фиксируется рядом с военными объектами в России и некоторых других странах.

Эксперты ранее заметили, что телефоны резко активизируются и начинают на глазах «съедать» заряд батареи, передавая при этом большие объёмы информации – от десятков мегабайт до 2-3 гигабайт единоразово. В пресс-службе Apple развеяли все опасения – оказалось, что информацию отправляет служба телеметрии.

– Зашифрованные пакеты, которые передаются на серверы в США, содержат обезличенные сведения о том, как использовался смартфон, и используются для улучшения пользовательского опыта, – пояснили в американской компании. – Что же касается заявлений о том, что в этот момент активируются камера и микрофон, то это тоже часть нормальной работы смартфона – периодически он проводит проверку систем. Записи с камеры и микрофона могут передаваться на серверы Apple для анализа их качества и дальнейшего улучшения стабильности работы.

Производитель добавил, что случаи активации службы телеметрии возле военных объектов – не более чем случайные совпадения. При этом разработчики подтвердили: модуль геолокации активен всё время, поскольку это тоже необходимо для улучшения пользовательского опыта.

– Несмотря на политическую турбулентность, продолжающуюся уже несколько лет, Apple очень ценит своих пользователей из России и продолжит оказывать им сервис высокого качества, – заверили в пресс-релизе.

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