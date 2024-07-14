 

«Ради улучшения пользовательского опыта» – в Apple объяснили, почему «айфоны» передают гигабайты данных, когда оказываются рядом с военными базами

14.07.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Раскрыта загадка странного поведения смартфонов американской корпорации Apple, которое фиксируется рядом с военными объектами в России и некоторых других странах.

Эксперты ранее заметили, что телефоны резко активизируются и начинают на глазах «съедать» заряд батареи, передавая при этом большие объёмы информации – от десятков мегабайт до 2-3 гигабайт единоразово. В пресс-службе Apple развеяли все опасения – оказалось, что информацию отправляет служба телеметрии.

– Зашифрованные пакеты, которые передаются на серверы в США, содержат обезличенные сведения о том, как использовался смартфон, и используются для улучшения пользовательского опыта, – пояснили в американской компании. – Что же касается заявлений о том, что в этот момент активируются камера и микрофон, то это тоже часть нормальной работы смартфона – периодически он проводит проверку систем. Записи с камеры и микрофона могут передаваться на серверы Apple для анализа их качества и дальнейшего улучшения стабильности работы.

Производитель добавил, что случаи активации службы телеметрии возле военных объектов – не более чем случайные совпадения. При этом разработчики подтвердили: модуль геолокации активен всё время, поскольку это тоже необходимо для улучшения пользовательского опыта.

– Несмотря на политическую турбулентность, продолжающуюся уже несколько лет, Apple очень ценит своих пользователей из России и продолжит оказывать им сервис высокого качества, – заверили в пресс-релизе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Россия поставит импортозамещённые серверы для Google Global Cache

15.07 / Аргентина обыграла Колумбию и в 16-й раз завоевала Кубок Америки по футболу

15.07 / В Заводоуковске вынесен приговор за смертельное ДТП с участием пешехода

15.07 / Рост цен на российских заправках прогнозируется до 10% к сентябрю

15.07 / «Непонятно, зачем оно летает на запад» – патриотически настроенные депутаты требуют от РАН отчёт о причинах движения солнца

15.07 / Мнение «аналитика»: О бегстве армии Зеленского… Тает на глазах?

15.07 / Мнение: Блин, но почему не Камала Харрис?!

15.07 / “Хотела бы максимально оградить детей от позитивной и негативной информации” – Юля Ковальчук о партнерских родах, беременностях и семейных правилах

15.07 / Мнение: Евро без игры и веселья

15.07 / Личное: “Сидела читала в блоге о роковых парочках”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика