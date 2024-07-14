 

Realme анонсирует смартфоны 13 Pro и 13 Pro+ с перископической камерой

14.07.2024, 15:35, Разное
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Компания Realme официально объявила дату презентации новой линейки смартфонов Realme 13 Pro. Анонс состоится 30 июля 2024 года в Индии.

Во время мероприятия будут представлены две модели: Realme 13 Pro 5G и Realme 13 Pro+ 5G. Оба устройства будут оснащены камерами с функциями на основе искусственного интеллекта.

Realme 13 Pro+ получит основной модуль с сенсором Sony LYT-701 с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения, а также перископический телеобъектив на 50 Мп с трехкратным оптическим зумом. Realme 13 Pro будет оснащаться несколько упрощенным сенсором Sony LYT-600.

Дизайн новых смартфонов разрабатывался совместно с Музеем изящных искусств Бостона (MFA) и вдохновлялся работами Клода Моне. Аппараты будут доступны как в стеклянном исполнении, так и с панелью из экокожи.

О дате выхода Realme 13 Pro и 13 Pro+ в РФ пока не сообщается. Серия Realme 12 Pro была представлена в нашей стране в начале апреля. Realme 12 Pro+ в свое время стал первым смартфоном в среднем ценовом сегменте с перископическим телеобъективом, ранее доступным только во флагманских моделях.


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