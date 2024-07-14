 

«Такой опытный КВНщик, и не понял шутку» – Белый дом объяснил, почему Байден перепутал Зеленского с Путиным

14.07.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала оговорку президента США на саммите НАТО в Вашингтоне.

В Белом доме утверждают, что Джо Байден назвал Владимира Путина президентом Украины в шутку и сделал это вполне осознанно.

– Президент Байден в курсе КВНовской карьеры президента Зеленского, поэтому решил пошутить, чтобы разрядить атмосферу в зале. Президент видел выступления своего коллеги в КВН и ему понравился конкурс «Разминка», когда человек выходит к микрофону и говорит нелепые, смешные вещи. Собственно это и произошло на пресс-конференции. Странно, что такой опытный КВНщик как Зеленский не понял юмора, – заявила Жан-Пьер.

При этом спикер Белого дома в очередной раз опровергла слухи о когнитивных нарушениях у Джо Байдена. По её словам, президент чувствует себя хорошо и знает, куда ведёт страну.

– У президента нет и не будет никаких проблем со здоровьем. Произношение твёрдое и чёткое. Вы сами все видели. Президент Байден осознаёт, что он говорит и делает, не менее чем на 80 процентов, – добавила Жан-Пьер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Рупор кремлевской пропаганды: ФАБ-3000. Полный цикл

14.07 / В галактике Млечный Путь обнаружена редчайшая чёрная дыра

14.07 / Полезные продукты для гипертоников и не только

14.07 / Процессоры Intel Core 13 и 14 поколений создают проблемы для разработчиков Warframe

14.07 / Эмулятор ПК UTM SE вышел в App Store для iPhone

14.07 / Realme анонсирует смартфоны 13 Pro и 13 Pro+ с перископической камерой

14.07 / Российские разработчики анонсировали выход игры «Ежов», посвящённой легендарному советскому наркому

14.07 / «Друзья, я в порядке» – Чубайс успокоил россиян, встревоженных слухами о том, что «в рыжего стреляли»

14.07 / Мнение: Коррупция при Сталине: бассейн, бобры и 12 чемоданов различных вещей

14.07 / БАДы для иммунитета не помогут, но здоровый образ жизни и вакцинация укрепят защиту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика