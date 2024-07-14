«Такой опытный КВНщик, и не понял шутку» – Белый дом объяснил, почему Байден перепутал Зеленского с Путиным

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала оговорку президента США на саммите НАТО в Вашингтоне.

В Белом доме утверждают, что Джо Байден назвал Владимира Путина президентом Украины в шутку и сделал это вполне осознанно.

– Президент Байден в курсе КВНовской карьеры президента Зеленского, поэтому решил пошутить, чтобы разрядить атмосферу в зале. Президент видел выступления своего коллеги в КВН и ему понравился конкурс «Разминка», когда человек выходит к микрофону и говорит нелепые, смешные вещи. Собственно это и произошло на пресс-конференции. Странно, что такой опытный КВНщик как Зеленский не понял юмора, – заявила Жан-Пьер.

При этом спикер Белого дома в очередной раз опровергла слухи о когнитивных нарушениях у Джо Байдена. По её словам, президент чувствует себя хорошо и знает, куда ведёт страну.

– У президента нет и не будет никаких проблем со здоровьем. Произношение твёрдое и чёткое. Вы сами все видели. Президент Байден осознаёт, что он говорит и делает, не менее чем на 80 процентов, – добавила Жан-Пьер.

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