 

Российские разработчики анонсировали выход игры «Ежов», посвящённой легендарному советскому наркому

14.07.2024, 13:33, Разное
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Отечественный разработчик «Поп-Сколтех» объъявил о выходе исторической игры «Ежов». Она посвящена легендарному советскому наркому, репрессированному Сталиным.

Пользователю предложат сыграть за Николая Ежова и прожить виртуальную жизнь наркома – персонаж сможет встречаться со Сталиным и другими членами советской партийной элиты, подписывать приговоры, ловить шпионов и расскрывать заговоры. Разработчики обещают глубокий сюжет, основанный на исторических фактах, и возможность влиять на ход истории, принимая ключевые решения.

Так, по требованию поклонников наркома, в игре появятся супер миссии, позволяющие сохранить жизнь наркому, в реальности расстрелянному в 1940 году. В одном из сценариев Ежову с заговорщиками удаётся устранить Иосифа Сталина и самому возглавить советское государство, в другом он сможет при посредничестве британской разведки сбежать в Аргентину. В случае провала легендарный нарком будет расстрелян.

– Молодое поколение россиян заслужило знать настоящую правду о легендарном Ежове и его подвигах. Нарком был незаслуженно оболган сталинистами. Наша игра поможет восстановить историческую справедливость, – пояснил глава «Поп-Сколтеха» Тихон Илларионов. – Кстати, можно убить не только Сталина, но и Берию или Маленкова, а Генриха Ягоду наоборот спасти.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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