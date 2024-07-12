 

Врач заявила, что бутилированная вода не полезнее воды из-под крана

12.07.2024, 10:45, Разное
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Специалист Татьяна Залетова заявила, что польза для организма от бутилированной, кипяченой или водопроводной воды примерно одинаковая. Различие между ними заключается лишь во вкусе.

По словам Залетовой, многочисленные научные исследования не обнаружили убедительных доказательств того, что какой-либо вид воды имеет явные преимущества в плане пользы. Однако водопроводную воду рекомендуется фильтровать перед употреблением.

Эксперт предостерегла от самостоятельного употребления лечебно-минеральной воды, поскольку она может содержать высокую концентрацию микроэлементов, что не всегда необходимо организму и может даже нанести вред.


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