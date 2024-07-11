Названы ТОП-5 смартфонов, которые не стоит покупать в 2024 году

Портал “Палач” составил антирейтинг смартфонов, которые не рекомендуется приобретать в наступающем году.

Открывает список Tecno Spark 20. Бюджетное устройство стоимостью от 9700 рублей имеет устаревший чип MediaTek Helio G85 и слабую основную камеру с датчиком 50 Мп и дополнительным 0,08 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а быстрая зарядка ограничена 18 Вт. Альтернативой может стать Samsung Galaxy A15 стоимостью от 11 200 рублей с ярким AMOLED-экраном 90 Гц, более мощным процессором Helio G99 и улучшенной тройной камерой.

Вторую позицию занимает Huawei Nova Y72. Смартфон имеет TFT-экран с низким разрешением HD+ и частотой 60 Гц, слабый чип Kirin 710A и скромные камеры. Вместо него рекомендуется обратить внимание на Infinix Note 30. Устройство оснащено плавным IPS-экраном 120 Гц с разрешением Full HD, процессором Helio G99, более продвинутыми камерами и аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Третье место антитопа занимает Realme C65 с характеристиками, идентичными Tecno Spark 20. В качестве альтернативы предлагается Realme C67 стоимостью от 13 100 рублей с 90-герцовым IPS-экраном 6,72 дюйма с разрешением Full HD+, чипом Snapdragon 680, двойной камерой на 108 и 2 Мп и аккумулятором с поддержкой зарядки 33 Вт.

На четвертом и пятом местах расположились Redmi 13C и Poco M6 4G. Вместо них эксперты рекомендуют рассмотреть Redmi Note 13 4G и Tecno Pova 6 Neo соответственно.