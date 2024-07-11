У бросавших из окна окурки челябинцев возле подъезда вырос куст табака

Впервые в истории Южного Урала зафиксировано произрастание табака в этом регионе – куст растения семейства паслёновых неожиданно появился в одном из дворов Челябинска.

В недавно заселённом ЖК «Южный Урал», считающемся элитным, жильцы жаловались на постоянное обилие окурков у входа в подъезд. Возмущало их не то, что сигареты бросают вниз из окон, а прежде всего некачественная и нерегулярная уборка территории.

«У нас элитные дома, здесь живут крупные бизнесмены, представители творческой интеллигенции, доктора наук. Мы платим самую большую квартплату на Урале, а управляющая компания убирает раз в неделю, мало того, все эти гастарбайтеры бросают окурки из окон», – посетовал в сюжете местного телеканала один из жильцов.

В начале июня жильцов ожидало неожиданное открытие – на месте привычного скопления окурков в виде пирамиды вырос куст табака. По мнению ботаников, эта культура совершенно не свойственна для уральского климата и взойти может только после посадки семян, поэтому появление растения учёные считают чьей-то шуткой. Жильцы не согласны с их выводами и продолжают метать окурки из окон вниз в надежде на появление новых кустов.

—