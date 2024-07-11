В Windows 11 расширены рекламные возможности после обновления

Обновление ОС Windows 11 включает повышенное количество рекламных сообщений в интерфейсе системы. Рекламный контент представлен в виде рекомендаций приложений в меню “Пуск” и разделе “Параметры”.

Microsoft также продвигает подписку Game Pass в разделе “Параметры” с помощью баннера, который будет отображаться только для пользователей, играющих на ПК. Во время бета-тестирования был обнаружен метод отключения рекламы, который также применим к финальной версии.

Для отключения рекламных сообщений необходимо перейти в раздел “Персонализация” (Настройки – Персонализация) и в меню “Пуск” отключить опцию “Показывать рекомендации с советами, рекламными акциями приложений и т. д.”. Ранее сообщалось о выходе обновления для Windows 10 с функциями искусственного интеллекта.