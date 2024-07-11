 

Новый учебный год начнётся 1 октября

11.07.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Впервые в современной российской истории новый учебный год начнётся на месяц позже привычного – школьники пойдут в учебные заведения 1 октября. Согласно пресс-релизу Минпросвещения, такое новшество связано с аномально жаркой погодой в большинстве регионов России, а также с грядущими реформами образовательного календаря.

«Обучение с сентября по июнь, грядущие экзамены, а для старшеклассников ещё и вступительные экзамены – всё это не позволяет целиком восстановить физическое и ментальное здоровье, – пояснила замминистра просвещения Василиса Твердохлебова. – В то же время современная школьная программа проводит в основном подготовку к ЕГЭ и не требует сверхусилий. Поэтому министерство считает возможным сократить учебный год на месяц, позволив ребятам ещё отдохнуть на море или в деревне».

При этом окончательное решение по поводу нового образовательного календаря чиновники ещё не приняли. Грядущий учебный год будет экспериментальным, а по показателям успеваемости учащихся планируют сделать более объёмные выводы. В случае если эксперимент признают успешным, в Минпросвещения могут обсудить дополнительное сокращение учебного года и отпустить школьников на каникулы 1 мая.  

Реформы позволят не только уменьшить нагрузку на учащихся, но и сэкономить на дополнительных выплатах преподавателям.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Российские разработчики представили прототип игровой консоли на «Авроре»

13.07 / Французские социалисты ввели продразвёрстку в Шампани

13.07 / Мнение: Рост зарплат педагогов, противники ЕГЭ и высокая нагрузка на учителей

13.07 / Названы вредные привычки, повышающие риск развития рака

13.07 / Продажи планшетов OnePlus в России резко возросли

13.07 / Киберспортивные Олимпийские игры впервые пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году

13.07 / Явлинский призвал ЕС вернуть беглых россиян к ближайшим выборам, чтобы они голосовали за оппозицию

13.07 / Бак ньюйоркцам показав, мэр сказал: за мусор — штраф!

13.07 / Honor представил планшет MagicPad 2 с улучшенными характеристиками

13.07 / Мнение: Россия учится у США: на этот раз по-настоящему

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика