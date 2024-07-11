Новый учебный год начнётся 1 октября

Впервые в современной российской истории новый учебный год начнётся на месяц позже привычного – школьники пойдут в учебные заведения 1 октября. Согласно пресс-релизу Минпросвещения, такое новшество связано с аномально жаркой погодой в большинстве регионов России, а также с грядущими реформами образовательного календаря.

«Обучение с сентября по июнь, грядущие экзамены, а для старшеклассников ещё и вступительные экзамены – всё это не позволяет целиком восстановить физическое и ментальное здоровье, – пояснила замминистра просвещения Василиса Твердохлебова. – В то же время современная школьная программа проводит в основном подготовку к ЕГЭ и не требует сверхусилий. Поэтому министерство считает возможным сократить учебный год на месяц, позволив ребятам ещё отдохнуть на море или в деревне».

При этом окончательное решение по поводу нового образовательного календаря чиновники ещё не приняли. Грядущий учебный год будет экспериментальным, а по показателям успеваемости учащихся планируют сделать более объёмные выводы. В случае если эксперимент признают успешным, в Минпросвещения могут обсудить дополнительное сокращение учебного года и отпустить школьников на каникулы 1 мая.

Реформы позволят не только уменьшить нагрузку на учащихся, но и сэкономить на дополнительных выплатах преподавателям.

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