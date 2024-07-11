Xiaomi представила дизайн и характеристики Redmi K70 Extreme Edition

Компания Xiaomi на своей странице в китайской социальной сети Weibo опубликовала информацию о предстоящем флагманском смартфоне Redmi K70 Extreme Edition (также известном как K70 Ultra).

Устройство будет оснащено прочной металлической рамкой, стеклянной задней крышкой и блоком из трех камер. Кроме того, смартфон получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

По слухам, Redmi K70 Extreme Edition будет оснащен флагманским чипом MediaTek Dimensity 9300+, дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Максимальная модификация смартфона получит 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Новинка получит аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

По имеющимся данным, смартфон поступит в продажу в июле. Точная дата презентации и сроки появления устройства в РФ пока не раскрываются.