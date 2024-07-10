Оглашены цены на смартфоны Honor 200 и Honor 200 Pro в России

Российско-китайская компания Honor планирует в ближайшее время представить два новых смартфона на российском рынке: Honor 200 и Honor 200 Pro. Несмотря на то, что официальная презентация устройств ещё не состоялась, цены на новинки уже стали известны.

Согласно информации, полученной от источника в розничной торговле, базовая модель Honor 200 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти будет продаваться по цене 50 тыс. рублей. Модификация с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти будет стоить 55 тыс. рублей. Цена Honor 200 Pro с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти составит 70 тыс. рублей.

Оба смартфона будут доступны для предзаказа с 23 июля. Одной из уникальных особенностей новых устройств является режим съёмки портретов, основанный на искусственном интеллекте (ИИ), который был разработан в сотрудничестве с парижской студией Harcourt.

Оба смартфона оснащены тройной камерой с объективами разрешением 50, 50 и 12 мегапикселей. Honor 200 получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и яркостью 4000 нит, а также процессор Snapdragon 7 Gen 3 и аккумулятор емкостью 5200 мАч. Honor 200 Pro отличается наличием 6,78-дюймового OLED-экрана и чипа Snapdragon 8s Gen 3.

Обновленные модели были впервые представлены в Китае в конце мая текущего года. Ранее россиян предупредили о фейковом розыгрыше полутысячи iPhone, организованном от имени выставочной компании Wylsacom.