В России в течение 5-10 лет появится аэротакси
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Директор Центра «Беспилотные летательные аппараты» МАИ Юрий Бухарев сообщил, что аэротакси в РФ могут появиться в течение 5-10 лет.
В настоящее время существуют технические и регуляторные вопросы, которые должны быть решены, чтобы запустить аэротакси в линейную эксплуатацию.
Ростех перешел к активной фазе разработки гибридных двигателей для аэротакси, которые позволят повысить надежность аппарата и снизить звуковое воздействие.
В МАИ прорабатываются перспективные виды аэротакси и разрабатывается необходимая для них директивная документация. Планируется построить грузовой демонстратор для проверки основных технологий.
Смотреть комментарии → Комментариев нет