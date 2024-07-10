 

В России в течение 5-10 лет появится аэротакси

10.07.2024, 13:57, Разное
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Директор Центра «Беспилотные летательные аппараты» МАИ Юрий Бухарев сообщил, что аэротакси в РФ могут появиться в течение 5-10 лет.

В настоящее время существуют технические и регуляторные вопросы, которые должны быть решены, чтобы запустить аэротакси в линейную эксплуатацию.

Ростех перешел к активной фазе разработки гибридных двигателей для аэротакси, которые позволят повысить надежность аппарата и снизить звуковое воздействие.

В МАИ прорабатываются перспективные виды аэротакси и разрабатывается необходимая для них директивная документация. Планируется построить грузовой демонстратор для проверки основных технологий.


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