 

120 млрд, выделенные в бюджете на поддержку учителей, потратят на всероссийский парад «Во славу твою, педагог»

10.07.2024, 13:33, Разное
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Правительство придумало, как потратить 120 млрд рублей, выделенные в бюджете на 2024 год на дополнительную поддержку школьных учителей. На эти деньги решено провести всероссийский парад «Во славу твою, педагог», который совпадёт с началом нового учебного года и станет самым масштабным в истории современной России мероприятием, нацеленным на популяризацию этой профессии.

Парад пройдёт 1 сентября во всех населённых пунктах, где есть школы, помимо тех, где после 2024-2025 учебного года школы подвергнут перепрофилирующим оптимизационным мероприятиям. Организовывать торжества предстоит самим педагогам, а затем фото- и видеоматериалы необходимо будет отправить «наверх» вместе с подробным отчётом.

«Мы долго думали, как именно мы можем поддержать учителей. 120 млрд – серьёзная сумма, это крупнейшее единоразовое «вливание» в отрасль за много десятилетий, – рассказал источник в Минпросвещения. – Первоначально была идея просто выплатить надбавки к зарплатам, это примерно по 50 тысяч рублей на каждого педагога. Но деньги – это просто деньги, их учителя потратят на следующий день и забудут. А вот парад должен запомниться надолго».

В министерстве предупредили подчинённых, что торжественное шествие, которое ещё и совпадает с Днём знаний, не должно помешать учебному процессу. В тех школах, которые не смогут выполнить это требование, и на которые поступят жалобы от родителей, педсостав будет лишён премий и привлечён к другим мерам дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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