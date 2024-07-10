Nvidia подарит обладателям новых видеокарт игру Black Myth: Wukong

Компания Nvidia объявила, что владельцы видеокарт GeForce RTX 40-й серии получат в подарок копию игры Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science. Игра будет поддерживать технологию масштабирования изображения DLSS 3.

Для запуска игры в режиме трассировки лучей потребуются видеокарты GeForce RTX 3060 (минимум) или RTX 4060 (рекомендуемая). Владельцы видеокарт GeForce RTX 4060 всех типов не участвуют в акции. Бесплатную копию игры получат обладатели видеокарт GeForce RTX 4090, RTX 4080 Super, RTX 4080, RTX 4070 Ti Super, RTX 4070 Ti, RTX 4070 Super и RTX 4070, а также ноутбуков с видеокартами GeForce RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070. В акции также участвуют готовые компьютеры с указанными видеокартами.

Обладатели соответствующих видеокарт получат код для активации игры в Steam. Помимо DLSS 3 в Black Myth: Wukong будет применяться технология Nvidia Reflex, снижающая задержку. Nvidia обещает значительное повышение производительности благодаря использованию DLSS в разрешениях 4K и 1440p. Выход игры запланирован на 20 августа.