 

Жара негативно влияет на когнитивные и психические функции человека

10.07.2024, 9:20, Разное
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Влияние сильной жары на человека может быть крайне неблагоприятным, отметила врач Варвара Филинова. Установлено, что высокая температура способна отрицательно сказываться на работе мозга, ухудшая качество и интенсивность мыслительных процессов.

«Мозг — чрезвычайно пластичный орган, однако его возможности не безграничны, и при экстремальной жаре его функциональность снижается. Многие офисные сотрудники отмечают существенное ухудшение трудоспособности… дети и студенты становятся вялыми, с трудом усваивают информацию и хуже ее запоминают», — прокомментировала специалист для РИАМО.

Филинова добавила, что высокие температуры способствуют также негативным психическим изменениям. У детей может наблюдаться ухудшение поведения: они становятся капризными и плаксивыми. Взрослые могут испытывать усиление тревожности и депрессивных симптомов, нарушение сна, подавленность или, напротив, вспыльчивость. «В периоды сильной жары возрастает раздражительность и агрессивность», — отметила врач.

Филинова пояснила, что жара специфически влияет на работу эндокринной системы и, следовательно, на уровень гормонов. Например, может повышаться уровень кортизола (гормона стресса), что приводит к учащенному сердцебиению и паническим ощущениям. Существующие ментальные расстройства могут обостряться в жару, предупредила психиатр.


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