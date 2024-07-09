Мнение: Почему они боятся двух девчонок?

РБК. Режиссеру Евгении Беркович и сценаристу Светлане Петрийчук дали по шесть лет колонии общего режима по делу об оправдании терроризма из-за постановки спектакля «Финист — Ясный Сокол». Приговор вынес судья 2-го Западного окружного военного суда Юрий Массин.

Очередная невероятная дикость нынешней общинно-крестьянской (и зверской) России: двум женщинам за спектакль, который еще несколько лет назад собрал кучу наград здесь же в России, включая “Золотую маску” – вломили каждой по 6 лет колонии. Сначала их целый год “судили”, причем военным судом, потом “закрыли процесс”, и вот недавно вынесли приговор. Донос, что характерно, написал актер (некто Карпюк), судил трибунал, судьей оказался тоже мужик. В общем, “мужское государство” во всей красе. “Борется с терроризмом”.

Обсуждать тут нечего… кроме разве что одного. Зачем? Зачем вся эта крестьянская глубинная масса, с трудом, очевидно, понимающая грамоте, с шакальим упорством привязалась к двум “авторкам”? Ведь, казалось бы, уже в феврале 2022 стало понятно, а уж по истечению 2,5 лет и вовсе уже яснее некуда: авторки, театралки, писательки, актерки и все прочие творческие личности, они в России с точки зрения влияния на массы – НИКТО. В прямом, вроде бы наиболее понятном для правящей ОПГ смысле: всё, что в России поют, ставят, пишут, читают вслух, лирой пробуждают добрые чувства – бессмысленно. Петь и ставить можно сколько угодно, но 90% это просто никогда не увидит и не станет искать, а оставшиеся 10%, которые случайно где-то как-то наткнутся – никак не воспримут, не запомнят, никакие ассоциации не уловят. И никакие “добрые чувства” не пробудятся, поскольку пробуждаться НЕЧЕМУ.

Равно как и злым чувствам. Вообще никакие чувства никакими авторками, равно как и авторами, в РФ не “пробудить”, потому что чувств у публики нет. Что-то, может, встрепенется на миг – и тут же отомрет. Несерьезно в России относятся к спектаклям, книжкам и прочему баловству. Несерьезно все это, не подобает крестьянину. Рябь по воде (в стоячем болоте) – и всё, максимум эффекта. Минута прошла – и как будто ничего и не было.

А раз так – зачем они все-таки это делают? Искренне не понимаю. Преследовать живых, которые – тоже непонятно зачем – пытаются к чему-то побудить мертвых; зачем это? Беркович написала спектакль, не имеющий ЖИВОГО адресата, его поставила режиссерка Петрийчук, все это посмотрело 2,5 человека, которые забыли всё, что видели, уже на следующий день. Вот и весь “эффект”.

Упыри, стоящие у власти, могли бы просто добродушно посмеяться над наивными мечтательницами, которые сеют на мертвом болоте, надеясь, что взойдет хоть какой-то урожай. Хотя ежу понятно, что взойти ничего не может – место не то.

И тем не менее упыри со страстью и страхом норовят слабых девушек задавить, заткнуть им рты, замучить, растерзать. Они ГОД с ними возятся. Они как будто их бессмысленного труда… испугались??

Выходит, эти упыри верят в этот народ даже больше, чем я. Где-то в глубине души они боятся, что он все-таки не совсем умер.

Наивные ребята. Жуткие трусы.