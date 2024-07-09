 

С уехавшей из России Бузовой случилась беда: Как же так?

09.07.2024, 20:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Телеведущая Ольга Бузова находится в Южной Америке, а точнее в Колумбии, где на побережье Карибского моря проходят съемки нового реалити-шоу “Звезды в джунглях”. Но вдали от дома с исполнительницей хита “Мало половин” приключилась настоящая беда. В самый разгар работы она сильно простудилась, о чем сразу же сообщила в своих соцсетях.

“Привет кондиционерам”, — пожаловалась певица.

Несмотря на это, съемки прерывать ни в коем случае нельзя, поэтому Бузова в перерывах между моторами пьет чай с лимоном, мажется старой-доброй “звездочкой”, утеплилась теплыми носками и горстями глотает медикаменты. Ситуацию усугубило еще и то, что часть съемок проходила под проливным дождем, Ольге пришлось ехать в джипе с открытым верхом, после чего ведущая почувствовала себя хуже.

Подписчики в комментариях поддерживают своего кумира и желают скорее справиться с недомоганием. “Как же так? Такая жара! Не болей, лечись!”

Напомним, в Колумбии начались съемки нового экстремального проекта, где Бузова снова выступила в качестве ведущей в тандеме с Галустяном. До этого они вместе вели проект “Сокровища императора”. В шоу примут участие 10 знаменитостей, которые будут выбывать по мере голосования, а к ним на смену постепенно придут 9 новых.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Евро 2024: Михаил Кержаков рассказал о своём пивном бизнесе

09.07 / Недавно родившая жена Петросяна выкатила перед публикой округлившийся живот: Беременны

09.07 / Tichys Einblick – в Вашингтоне НАТО с большим вниманием выслушает Орбана после его визитов в Москву и Пекин

09.07 / Евро 2024: Тошич готов вернуться в ЦСКА

09.07 / Украина — не проблема США, заявил советник Трампа

09.07 / Евро 2024: Титов — о Джикии: Всем понятно, что был конфликт

09.07 / Жена Костомарова предъявила третьего мальчика: Счастье!

09.07 / Евро 2024: «Реал» или «Манчестер Юнайтед» – Романо назвал клуб, куда «Лилль» хочет продать Йоро

09.07 / Евро 2024: «Манчестер Юнайтед» хочет увести защитника из-под носа «Реала» – предложено 50 млн евро

09.07 / Евро 2024: Тренер Аргентины ответил, сыграет ли Месси в полуфинале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика