 

Уже третья попытка снять экранизацию поэмы «Москва-Петушки» провалилась из-за повального пьянства съёмочной группы

09.07.2024, 19:33, Разное
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Российский кинорежиссёр и сценарист Алексей Герман-младший объявил об окончании съёмок экранизации постмодернистской поэмы Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки». За полтора года удалось отснять приблизительно 20% от запланированного объёма материала.

Режиссёр ранее рассказывал, что фильм планируется наполнить отсылками на ленты «Хрусталёв, машину!» и «Трудно быть богом». Он должен был стать первой российской экранизацией поэмы Ерофеева. До этого телевизонный фильм по мотивам произведения снял режиссёр Йенс Карл Элерс в 1991 году.

«К сожалению, работу придётся приостановить на неопределённый срок из заботы о здоровье членов съёмочной группы – пьянство просто повальное, – посетовал Алексей Герман. – Многие говорят, что когда снимаются картины по Булгакову, на площадке творится форменная чертовщина. Видимо, подобный злой рок преследует и тех, кто экранизирует Ерофеева – насколько мне известно, это уже третья неудачная попытка экранизации с 2000 года. У всех один итог».

С начала 2023 года из группы выбыли четыре осветителя, четыре оператора, шесть актёров, включая исполнителя главной роли, а также двое помощников режиссёра – все они или стали клиентами наркологических клиник, или просто решили покинуть проект. Повреждено, потеряно и украдено оборудования на 6,8 млн рублей, а каждая сцена в среднем снималась с 17-й попытки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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