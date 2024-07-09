 

35-летний американец с внешностью подростка поделился советами по сохранению молодости

09.07.2024, 15:40, Разное
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Брэндон Майлз Мэй из Детройта поделился шестью советами по поддержанию молодости. Об этом сообщило издание Daily Star.

35-летний Мэй благодаря своей моложавой внешности часто сталкивается с тем, что его принимают за школьника. Одним из ключевых секретов его поддержания молодости стал регулярный уход за кожей, с которого он начал в 13 лет. Он акцентирует внимание на правильном питании, включая рацион из фруктов, растительной пищи и рыбы. Также он полностью отказался от алкоголя.

Мэй рекомендует всегда использовать увлажняющие и защитные кремы, избегать солнечного облучения и носить защитную одежду. Он также подчеркивает важность употребления антиоксидантов, таких как ягоды и горький шоколад, и включение омега-3 жирных кислот в рацион.

Он предпочитает мягкие формы тренировок, например, йогу и прогулки. Он избегает тяжелых физических нагрузок, которые, по его мнению, могут нанести вред организму и ускорить старение.


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