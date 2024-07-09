Рупор кремлевской пропаганды: Вступление Грузии в ЕС приостановлено
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Принятие Грузии в ЕС приостановлено.
ЕС также заморозил 30 млн. евро, которые ранее были обещаны Грузии.
Причины все те же:
1. Принятие закона об иностранных агентах.
2. Подготовка к принятию закона о запрете пропаганды ЛГБТ.
3. Фрондерские заявления руководителей "Грузинской мечты".
Аналогичные меры воздействия применяют и США, Вчера было объявлено, что Вашингтон пересматривает все стратегические договоренности с Грузией кивая на вышеизложенные причины.
Грузию пытаются привести к покорности через угрозы и давление, параллельно ведя подготовку к очередной попытке свержения "Грузинской мечты" через улицу.
Бунт на корабле должен быть подавлен. В СВР сообщили, что США хотят обеспечить смену власти в Грузии после 26 октября, когда в Грузии пройдут очередные парламентские выборы.
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Источник: Colonel Cassad
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