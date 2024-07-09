 

Рупор кремлевской пропаганды: Вступление Грузии в ЕС приостановлено

09.07.2024, 15:02, Разное
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Принятие Грузии в ЕС приостановлено.
ЕС также заморозил 30 млн. евро, которые ранее были обещаны Грузии.

Причины все те же:

1. Принятие закона об иностранных агентах.
2. Подготовка к принятию закона о запрете пропаганды ЛГБТ.
3. Фрондерские заявления руководителей "Грузинской мечты".

Аналогичные меры воздействия применяют и США, Вчера было объявлено, что Вашингтон пересматривает все стратегические договоренности с Грузией кивая на вышеизложенные причины.

Грузию пытаются привести к покорности через угрозы и давление, параллельно ведя подготовку к очередной попытке свержения "Грузинской мечты" через улицу.
Бунт на корабле должен быть подавлен. В СВР сообщили, что США хотят обеспечить смену власти в Грузии после 26 октября, когда в Грузии пройдут очередные парламентские выборы.

Источник: Colonel Cassad


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