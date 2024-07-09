Россиянам рассказали, как мошенники могут переоформить их жилье на себя

Мошенники могут переоформить на себя жилье россиян через подставного риелтора, который берет деньги за продажу квартиры и исчезает. Об этом пояснила юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина.

Пожилые люди, желающие продать свою квартиру и купить новую, могут стать жертвами мошенников, представляющихся риелторами. Злоумышленник продает квартиру, получает деньги и исчезает, не предоставляя пожилому человеку новую квартиру, которая была обещана. Чтобы избежать этой ситуации, рекомендуется проводить одновременные сделки — продажу старой квартиры и покупку новой одновременно. Это снижает риски потери денег.

Мошенники могут использовать технологии нейросетей для создания фальшивой личности, которая представляет собой собственника квартиры. Сделка ведется через видеоконференцию, где мошенник, выступая под видом продавца, требует задаток до проверки документов. Покупатель, доверяя этому мошеннику, может лишиться денег. Для защиты следует быть осмотрительным и подтверждать подлинность всех данных и документов.

Встречаются случаи, когда аферисты используют поддельные документы, включая фальшивые доверенности на продажу квартиры или документы о праве собственности. Для предотвращения таких случаев важно не оставлять оригиналы документов в квартире, где они могут быть доступны мошенникам, например, арендаторам.