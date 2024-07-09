У Леонида Каневского диагностировали онкологическое заболевание

У 85-летнего актера и телеведущего Леонида Каневского было обнаружено онкологическое заболевание, пишет Telegram-канал Mash. Врачи нашли злокачественную опухоль в области таза.

Врачи нашли у Каневского, жаловавшегося на боли в области таза, злокачественную опухоль. Они не стали проводить операцию из-за того, что образование не представляет угрозы здоровью актера, а хирургическое вмешательство в его возрасте может оказаться рискованным.

Леонид Каневский будет находиться под наблюдением онколога. Кроме того, из-за наличия эндопротезов коленных суставов у актера имеются проблемы с двигательной активностью и чувствительностью ног.

Леонид Каневский известен своими ролями в таких фильмах, как «Бриллиантовая рука», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Мэри Поппинс, до свидания», а также как ведущий программы «Следствие вели… с Леонидом Каневским» с 2006 года.