Здоровое-питание.рф: Названы 3 гарнира, помогающие чистить сосуды и кровь

Сегодня многие исключают из рациона хлеб и углеводы, считая их не самой полезной едой. Однако медики подчеркивают, что крупы и цельнозерновой хлеб необходимы для работы сердечно-сосудистой системы, так как они являются источниками витаминов группы В и клетчатки.

Особую пользу для организма приносят бурый рис, гречка и полба, которые способствуют снижению уровня “плохого” холестерина в крови, как отмечают врачи, ссылаясь на данные здоровое-питание.рф. Также значимым источником клетчатки являются овощи, которые, по словам профессора Наны Погосовой, заместителя генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ “НМИЦ кардиологии” Минздрава России, действуют как губка, поглощая излишки насыщенных жиров. Эти волокна помогают удалить из организма вещества, способствующие засорению сосудов и ухудшению кровотока.

Для поддержания здоровья сердца и сосудов врачи рекомендуют включать в рацион каждый день пять порций овощей и фруктов, что составляет примерно 500 граммов. Например, это может быть одно яблоко и болгарский перец.

Недостаток клетчатки может привести к нарушениям работы кишечника, когда его содержимое не выходит из толстой кишки и начинает всасываться в кровь.

При выборе мяса рекомендуется отдавать предпочтение нежирным видам, однако для здоровья сосудов особенно полезна жирная рыба, такая как лосось, сельдь и скумбрия. Важно употреблять рыбу хотя бы 1–2 раза в неделю для профилактики атеросклероза.

Среди наиболее вредных продуктов для сосудов выделяются сахар (особенно при потреблении более 50 граммов в день), трансжиры и избыточное потребление соли.