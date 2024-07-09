 

Киану Ривз с поседевшей бородой пришел на Moto GP с возлюбленной Грант

09.07.2024, 10:47, Разное
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Голливудский актер Киану Ривз недавно появился на публике вместе с художницей Александрой Грант. Пара посетила мотогонки в Германии. Фото их визита опубликовало издание Daily Mail.

Влюбленные побывали на гонке Moto GP Sachsenring на трассе «Заксенринг» в Хоэнштайн-Эрнсттале. Киану не скрывал своих чувств, держал Александру за руку и обнимал ее. Они позировали фотографам и помахали черно-белым клетчатым флагом, знаменующим окончание гонки.

59-летний актер был одет в джинсы, куртку и серую рубашку. Он отрастил бороду, на которой уже видна седина. Его 51-летняя спутница была в голубом джемпере, черных брюках и солнцезащитных очках. Киану Ривз и Александра Грант познакомились в 2011 году во время работы над его книгой «Ода счастью», для которой она рисовала иллюстрации.

Киану Ривз — давний поклонник мотоциклов, а Александра Грант поддерживает его увлечение. Папарацци часто фотографируют актера на таком транспорте. Кроме того, он является сооснователем компании Arch Motorcycle Company, занимающейся изготовлением мотоциклов на заказ.


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