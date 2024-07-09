Разработчики обновили ежедневный шифр в Hamster Kombat

Разработчики популярной криптоигры Hamster Kombat в мессенджере Telegram обновили ежедневный секретный шифр. Игроки, которые успешно расшифруют код в период с 8 по 9 июля, получат вознаграждение в размере 1 млн внутриигровой валюты HMSTR.

Для ввода шифра необходимо использовать азбуку Морзе. Процесс ввода кода следующий: игроки должны перейти в главное меню Hamster Kombat и выбрать раздел «Ежедневный шифр». После этого фон хомяка изменится на красный и активируется режим азбуки Морзе. Короткое нажатие на хомяка соответствует точке «.», а длительное — тире «–».

Шифр будет действителен до 22:00 по московскому времени, после чего он изменится.

Ежедневный шифр DAG следует расшифровать с помощью последовательности: D – «– . .», A – «. –», G – «– – .».