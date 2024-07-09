Такер Карлсон анонсировал повторное интервью с Виктором Орбаном

Американский журналист Такер Карлсон в своём X (бывший Twitter) объявил о скором выходе нового интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как пишет телеведущий, именно для встречи с ним политик «в самое ближайшее время» прилетит в Вашингтон.

– Мы продолжаем беседовать с лидерами мнений – на этот раз гостем нашей студии станет Виктор Орбан. Встреча с ним запланирована на 10 июля, – написал Карлсон.

Сам Орбан отказался от комментариев, однако его пресс-секретарь сообщил, что «в США премьер-министр встретится не только с политиками, но и другими значимыми персонами».

В анонсе журналиста венгерский премьер позиционируется как «будущий лидер объединённой Европы» и «наиболее квалифицированный европейский политик». Карлсон отдельно отмечает, что это будет первое появление Орбана на публике после покушения.

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