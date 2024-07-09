Уролог: водка негативно влияет на уровень мужских гормонов

Доктор медицинских наук и руководитель урологической клиники ЕМС Николай Григорьев сообщил, что водка оказывает негативное воздействие на мужское здоровье, увеличивая риск набора массы тела и нарушения гормонального баланса.

Григорьев объяснил, что в 100 граммах водки содержится 235 килокалорий, что способствует увеличению массы тела при регулярном употреблении алкоголя. Это стимулирует повышенную выработку женских половых гормонов – эстрогенов. Он также подчеркнул, что даже незначительное накопление жира в структурах полового члена может привести к нарушениям эрекции.

Кроме того, врач отметил, что избыточный вес снижает половую активность мужчины и негативно сказывается на состоянии всех органов и систем организма, так как они взаимосвязаны.