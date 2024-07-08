На съезде в РАН филологи постановили склонять фамилии, оканчивающиеся на -о

На Всероссийском съезде филологов в Российской академии наук (РАН) по инициативе представителей Института русского языка имени В. В. Виноградова было принято решение о внесении изменений в порядок склонения по падежам фамилий, оканчивающихся на -о, которые ранее считались несклоняемыми.

По мнению старшего научного сотрудника института РАН Инны Аветисян, все слова в русском языке с окончанием на -о склоняются, и только в отношении фамилий существует «несправедливая дискриминация».

– Возьмём для наглядности коромысло и просклоняем его по падежам: коромысла, коромыслом, коромыслами в множественном числе, ведро, ведра, ведром, вёдрами, – заметила филолог. – А вот условный Петренко по каким-то неведомым науке соображениям не склоняется.

Коллеги поддержали предложение Аветисян, при этом сошли необходимым сделать поправку на гендерность носителя фамилии, а именно, по-разному склонять женские и мужские фамилии. Если фамилия Петренко принадлежит мужчине, то в родительном и винительном падежах нормой будет Петренка, а если женщине – Петренки, в дательном – Петренку и Петренке, соответственно, в творительном – Петренком и Петренкой, в предложном – Петренке для обоих полов, в множественном числе правильные склонения: Петренков, Петренкам, Петренков, Петренками, Петренках.

Изменения вступят в силу с 1 сентября этого года. Педагогам и учащимся велено внимательно отнестись к изменениям, ведь они будут учитываться в заданиях для ЕГЭ по русскому языку.

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