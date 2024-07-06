 

Колесо, гвозди, бумага, мыло и письменность: Москва планирует отсудить у коллективного Запада триллион долларов за технологии Древней Руси

06.07.2024, 9:33, Разное
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Глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в своём Telegram-канале опубликовал проект иска, который Москва планирует направить в Стокгольмский арбитраж в ближайшее время. Согласно документу, в течение двух тысячелетий коллективный Запад использует изобретения древнерусских учёных без всяких отчислений.

«Почти всё, на чём стоит так называемая западная цивилизация, было придумано на Руси. Именно наши предки изобрели колесо, гвозди, бумагу, компас и письменность. Более того, есть сведения, что именно в районе современного Рублёвского шоссе человек впервые покорил огонь», – пишет Мединский.

Советник президента подчёркивает, что Россия, как «объективно наиболее передовая страна в мире», много столетий спокойно относилась к использованию её интеллектуальной собственности. Однако «тотальная русофобия, карательная гомосекусализация и публичное безбожие коллективного Запада» заставили Москву пересмотреть свою политику.

Сумма иска составляет 1 триллион долларов США, рассмотрение дела в Стокгольмский арбитраже может начаться уже в начале 2025 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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