Мнение «аналитика»: О самом страшном для Z-девушки… Как ей пережить ТАКОЕ?

Её голос буквально звенел от возмущения в адрес незнакомго мне #мужчины:

— Не, ну как он мог так?! Он чё, ваще дилулу? Этот скуф рили верил, что я стану с ним шипить? А он ся в зеркале видел? Я загостила и ливнула, канеш. Но это чё за кринж, подра! Мозгов у них всех нету?

Хотя эта гневная филиппика адресовалась не мне, а сидевшей рядом подре, не услышать её в полупустом электробусе было невозможно. Две девицы, по виду — вчерашние школьницы, значит, 20+ точно есть, обсуждали «жиз».

Да, «Поколение Z» привыкло всё выставлять напоказ не только в Инсте, но и в реале. Парадокс: они очень трепетно относятся к своему ЛП, но чужое ни в грош не ставят. Впрочем, не единственный.

Для тех олдов, кто нихрена не понял, перевожу суть проблемы. Девушку крайне возмутило, что с ней попытался познакомиться обычный парень лет 30, одетый не в бренды, притом обладатель не столько «Бентли», сколько брюшка, пусть даже и скромного. То есть, типичный представитель Homo muzhicus vulgaris, а не «масик» или что-то типа того.

Я мельком глянул на собеседниц. Обычные девчонки, не модели, но и не бодипозитив. Хотя, со временем, скорее всего, станут ближе ко второму, чем к первому. Макияж умеренный, а значит, недешёвый. За шмот не скажу, но точно не секонд-хенд. Найл-тюнинг тоже говорит об «инвестициях в себя». Но в сочетании с проездом в общественном транспорте это говорит скорее о том, что «в себя» инвестируется вообще-то почти всё, что зарабатывается или получается. И как при такой диспозиции возмущаться, что «подкатил», быть может, и в том же ОТ, самый обычный городской парень, типа чечик, Бог весть.

Но Z-девушка неподдельно агрилась из-за такого явного, на её взгляд, дисбаланса. А подруга её понимала и даже сочувствовала. То есть, это в какой-то степени не частный случай. Современные молодые женщины, немало — со стороны их финансовых возможностей — вложившиеся в «прокачку имиджа», искренне полагают, что вправе по дефолту требовать отдачи от своих вложений. Например, в виде того, что «недостойные» парни даже и пытаться не будут подкатить. Ибо это — вторжение в ЛП, душнота и захват чужого ресурса.

То есть, то, что раньше считалось мужской доблестью — инициатива, игнорирующая социальную разницу, истинную или мнимую, теперь выставляется мужским факапом. Ну а #женщины «Поколения Z» ещё больше уверились в том, что ROI от их вложений в #имидж — вообще-то, в убывающий со временем ресурс — должен измеряться не в разах, а в порядках.

Мечты, мечты, где ваша сладость… ©

Понятно, что ни «масиков», ни «папиков» на всех не хватит. А значит, со временем придётся мириться и со скуфами?

Или же вот это «лучше быть одной», синоним крыловского «зелен виноград» перевесит?

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