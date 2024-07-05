Мнение: Письмо: “Нравится, когда в паре огонь”

Вот автор, которая по описанию своей биографии, явно нерыба, а по акцентам, которые она делает, описывая сегодняшнюю ситуацию, максимум – рыба.

Это значит, что состояние у нее сейчас так себе, расшатанное. И на ее вопрос, стоит ли менять сейчас жизнь, ответ отрицательный. Кто прошел уже третью ступень курса, увидел в третьем уроке, сколько привязок придется отрезать, сознательно выбирая кардинально новую жизнь. Одно дело, когда все само собой получается и паровоз судьбы вас тащит, и совсем другое дело, когда вы стоите перед сознательным выбором: менять ли хорошее на лучшее. У вас должно быть устойчивое состояние, чтобы вы потом жалели о выборе, чтобы лучшее не оказалось худшим.

И если автор все-таки выберет не мужа, а новые отношения, ей нужно обратить внимание на те моменты как раз, которые сейчас, в письме, выдают нам ее расшатанность.

Опишите все эти моменты.

acidblog

Письмо в Evolutiolab

Здравствуйте, дорогая Эволюция!

Спасибо Вам большое за блог и за книгу, за возможность учиться и становиться лучше. Вы спасли меня в 2018м году, когда я была в ужасной любовной аддикции и глубокой яме. Словами не возможно выразить Вам мою благодарность.

Сейчас у меня все хорошо. Мне 47, я живу в США уже больше 20 лет, замужем в третий раз. Двое детей-подростков от второго мужа. За первого вышла замуж уже здесь после 3х месяцев знакомства. Он был ровесник, американец, работал на телевидении продюсером. Я быстро разочаровалась, мне было скучно с ним. Я познакомилась на форуме со вторым мужем, он был красив, высок, из богатой семьи и выпускник Гарварда. Сделал мне предложение через неделю после знакомства. Я развелась с первым мужем и вышла замуж сразу за второго. Первые 4ре года мы жили прекрасно, детей я не хотела. Он настаивал. Родились дети, и все свалилось на меня – двое малышей, работа, дом и университет (я получала еще одно образование) Муж не зарабатывал, только мечтал открыть свой бизнес и стать богатым. Я хотела развестись, но развод он мне очень долго не давал. Дал только после того, как я влюбилась в парня на 16 лет моложе. С тем парнем (профессиональным футболистом) мы встречались полтора года, потом он меня бросил, сказал, что хочет семью и детей и если бы я была помоложе то женился бы, а так нам лучше расстаться. У меня началась депрессия, стали теряться ресурсы, и я оказалась в очень глубокой яме. Потом мне посоветовали Ваш блог.

В начале 2019го я познакомилась со своим нынешним мужем. Т – идеальный мужчина: красивый, спортивный, с прекрасной карьерой, очень сексуальный, добрый, ласковый, умный, он лучше родитель моим детям, чем я; прекрасно готовит и, вообще, все в нем замечательно! Моя мама говорит, что если бы у каждой женщины был такой муж как Т, то в мире не было бы несчастных женщин. Мы не ссоримся и живем душа-в-душу. У меня социальная ОЗ выше, просто потому, что я работаю в финансовой сфере и у меня высокая позиция. Муж занимается наукой. Я получаю раз в восемь больше, но деньги для меня никогда не были главным, поэтому когда мы поженились я сказала, что счета нужно объединить. Он также снимал жилье (в науке тут не очень много платят), и после свадьбы переехал ко мне в дом. Внешне я, наверное, выгляжу хорошо для своего возраста – стройная и у меня хороший вкус, лицо обычное, но муж всегда мне говорит, что я – красавица и любовь его жизни.

До апреля этого года, если бы меня спросили счастлива ли я, я бы сказала что абсолютно. Но в апреле я случайно познакомилась с русским парнем С. Он на год младше, но выглядит лет на 10 моложе своего возраста. Мы сразу нашли общий язык стали много общаться и я поняла, что очень сильно влюбилась. Никогда не встречала таких мужчин как С. Он смелый, добрый, спонтанный, умный, он умеет все, у него необычные хобби (как у Печорина в сериале), море друзей и все его любят. У него свой бизнес. Он был женат, детей нет и не хочет. Очень любил свою жену и был долго в депрессии после ее ухода. Вообще С эмоциональный, и склонен к перепадам настроения. Я этого еще не видела, но он мне говорил, что бывают периоды меланхолии и когда ему нужно побыть одному.

Я первая ему призналась в любви. Он мне ответил тем же, сказал, что я ему сразу очень понравилась. Помимо того, что С невероятный мужчина, в которого просто невозможно не влюбиться, это еще особенный кайф иметь общее прошлое, любить одинаковые песни, кино и книги и кроме того, у нас с ним одинаковое хобби, которое мой муж, к сожалению, не разделяет и не хочет разделять. И как сладко слышать по-русски «любимая»!

В общем, я потеряла голову и С говорит, что тоже. Говорит, что так никогда не чувствовал, но я не очень ему верю. По двум причинам, во-первых, я себе еще до конца поверить не могу, что так влипла, а тем более другому человеку – слишком все быстро случилось; во-вторых, у него такие хороводы подруг и очень, очень богатый сексуальный опыт. Когда я говорю «богатый», я не имею ввиду только количество партнеров, я имею ввиду, что он пробовал столько всего разного, и с таким количеством женщин, что обычному человеку и представить сложно. Я – ванила, даже многие термины сексуальные впервые услышала от него.

Мне никогда не было интересно заниматься любовью без чувств и не было проблем с получением наслаждения, но с ним секс – это какой-то другой уровень. Ну не в сексе дело, а в том, что я сомневаюсь, что он меня любит. Да, он говорит, что любит и все время обо мне думает, мы с ним уже ездили в две поездки и скорое улетаем еще в две (это связано с нашим хобби, поэтому муж не может мне сказать «нет» и со мной тоже не поедет). С строит планы на будущее, делает мне комплименты, говорит что никого больше не хочет и, что будет сексуально только со мной.

Познакомил меня со всеми близкими друзьями, берет с собой на все мероприятия и представляет как будущую жену. Но я понимаю, что он влюбчивый и вокруг него столько женщин! И красивые и молодые! Я сейчас не ревную, потому что С невозможно не любить, но когда вокруг хоровод женщин, и он со всеми дружит, возможно в один день стану ревновать и пилить ему мозг, и я этого очень боюсь.

Я не хочу его менять, но я не уверена, что смогу с этим жить. Помимо этого, мой опыт семейной жизни – мои мужья со временем любили меня больше, чем когда мы поженились. Поцелуи, объятия, секс были всегда. У С другой опыт. Он считает, что со временем отношения охладевают и секс уходит, но остается близость и дружба. Я такого будущего не хочу. Даже несмотря на то, что очень его люблю. Я хочу, чтобы когда моему мужчине будет 80, он все равно бы приставал ко мне и целовал, и обнимал. Я сама теплая и веселая и мне нравится когда в паре огонь и игра присутствуют всю жизнь.

Сейчас прохожу Ваш курс, по результатам двух тестов моя среда оказалась неопасной, но антител недостаточно. Раньше я думала, что способна к критическому мышлению, сейчас тяжело контролировать эмоции и чувства.

Дорогая и уважаемая, Эволюция, помогите, пожалуйста, разобраться со следующими вопросами:

1. Мне много чего есть терять. У меня хорошая семья. И если я ее решу разрушить, то мне нужна какая-то уверенность в том, что С будет меня любить. Я знаю, что невозможно предсказать будущее, но могу ли я что-то сделать со своей стороны, чтобы он меня любил сильнее? Сейчас, думаю он влюблен, но вполне возможно, что в какой-то момент я его разочарую. Как себя вести, чтобы его любовь только росла? Вы когда-то писали, что статистически пары крепче когда у мужчины чуть больше минус, чем у женщины. Мне кажется, что минус больше у меня сейчас. И я не уйду к нему, если он будет меня меньше любить, чем мой муж.

2. Если я в какой-то момент решу уйти от Т. Как сделать так, чтобы минимизировать удар по Т? Как сделать так, чтобы минимизировать мой косяк? Если я уйду от Т, я бы не хотела, чтобы он узнал о С. Одно, когда ты уходишь, потому что тебе нужно что-то другое – у вас разные дороги, и совсем другое дело, когда тебя бросают ради кого-то еще. И я его все еще люблю. Я просто люблю С больше и хочу быть с ним.

Очень надеюсь, что мое письмо попадет на разбор. Спасибо Вам большое еще раз за все то, что у меня сейчас есть! Без Вашего блога моя жизнь была бы намного хуже!

С глубоким уважением и любовью,

К.