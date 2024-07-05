 

Гепатолог Васильева назвала продукты, которые наносят непоправимый вред печени

05.07.2024, 17:40, Разное
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Врач-гепатолог Наталья Васильева заявила, что чрезмерное потребление сахара представляет серьезную угрозу для здоровья печени. По словам специалиста, сахар способствует накоплению жира в клетках органа, что впоследствии может привести к развитию жировой болезни.

Среди других вредных для печени продуктов медик назвала соленую пищу, готовую еду (фастфуд, копчености, консервы) и источники животных тугоплавких жиров (жирная свинина, утка, копчености). Эти продукты вызывают повышенную нагрузку на работу печени и желчного пузыря, что приводит к накоплению жировых капель в гепатоцитах и развитию стеатоза – ожирения печени.

Врач подчеркнула, что избыточное потребление сахара и других вредных продуктов может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе к жировой болезни печени и другим патологиям.


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