В России стартовали продажи планшета Huawei MatePad 11,5S

Компания Huawei представила в РФ новый планшет MatePad 11,5S. Устройство уже доступно в магазинах МТС и «М.Видео-Эльдорадо».

Модель оснащена 11,5-дюймовым экраном PaperMatte нового поколения с соотношением сторон 3:2 и частотой обновления до 144 Гц. Разрешение экрана составляет 2800 на 1840 пикселей, а полезная площадь – 87%. Экраны PaperMatte обладают антибликовым покрытием, которое снижает нагрузку на глаза.

По данным МТС, в первом полугодии 2024 года в РФ было продано 1,18 млн планшетов на сумму 26,2 млрд руб., что на 30% больше, чем годом ранее. Планшеты Huawei входят в топ-3 популярных брендов по продажам в стране.

Россияне используют планшеты для общения и развлечений. Согласно данным BigData МТС, 32% мобильного трафика абонентов, использующих планшеты, приходится на социальные сети, 26% на просмотр видео и 18% на мессенджеры.